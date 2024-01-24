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12:47, 24 января 2024Силовые структуры

Основательницу Wildberries допросили по делу о пожаре в Шушарах

Основательницу Wildberries Бакальчук допросили по делу о пожаре в Шушарах

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук допросили по делу о пожаре в Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, проектировкой, строительством и обслуживаем сгоревшего склада занималась компания «ВБ Девелопмент». Ее владельцем является муж Бакальчук. Отмечается, что его компания за три года более 20 раз выступала ответчиком в суде.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Пожар начался примерно в восемь утра. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. По словам гендиректора Wildberries, пожар стал для фирмы огромным испытанием.

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      Екатерина Кашурникова
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