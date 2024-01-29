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11:12, 29 января 2024Россия

Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Женщина пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавшая получила порезы лица и рук от стекла. Россиянке оказали медпомощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Гладков добавил, что в результате атаки ВСУ в двух домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также оказалась повреждена линия газоснабжения. Губернатор заверил, что аварийные службы уже устранили последствия. На месте продолжают работать оперативные службы.

Днем ранее украинский дрон-камикадзе атаковал экскаватор на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате пострадал рабочий. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Россиянина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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      Константин Лысяков
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