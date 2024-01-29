Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавшая получила порезы лица и рук от стекла. Россиянке оказали медпомощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Гладков добавил, что в результате атаки ВСУ в двух домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также оказалась повреждена линия газоснабжения. Губернатор заверил, что аварийные службы уже устранили последствия. На месте продолжают работать оперативные службы.

Днем ранее украинский дрон-камикадзе атаковал экскаватор на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате пострадал рабочий. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Россиянина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.