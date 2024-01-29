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19:50, 29 января 2024Из жизни

Женщина зашла в магазин за кошачьим кормом и вышла с новорожденным ребенком

Daily Mail: в Великобритании беременная женщина родила ребенка в магазине

Фото: Unsplash

Беременная жительница Великобритании зашла в гипермаркет за покупками и вышла с новорожденным ребенком на руках. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Лорен Юингс из города Тивертон, графство Девон, проснулась от боли 22 января. Женщина, роды которой ожидались в конце февраля, решила, что у нее ложные схватки, поэтому не стала беспокоиться и занялась своими делами. Она отвела старшего ребенка в школу, а затем заехала в местный супермаркет Tesco, чтобы купить парацетамол и кошачий корм. Однако как только Юингс зашла в магазин, у нее отошли воды.

Женщина забежала в туалет для инвалидов в супермаркете, где позвонила своему партнеру и попросила его приехать. Через пять минут Юингс ощутила сильное давление внизу живота и позвонила матери. «Она вызвала скорую, потому что мне было очень больно. Моя тетя, которая была с ней в тот момент, позвонила в Tesco, чтобы попросить кого-нибудь из персонала помочь мне», — рассказала она.

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Вскоре на помощь к роженице пришла 54-летняя работница супермаркета Лиза Хеймс. Она начала принимать роды у покупательницы, и вскоре на свет появился мальчик весом 2,7 килограмма. Хеймс находилась с Юингс и новорожденным до прибытия бригады скорой помощи. Затем парамедики доставили роженицу с ребенком в больницу. По словам Юингс, ей и ребенку пришлось пройти несколько обследований, однако сейчас они чувствуют себя хорошо.

Женщина поблагодарила персонал Tesco за быструю реакцию и помощь. Как утверждает Хеймс, работающая в супермаркете уже 30 лет, она никогда не сталкивалась с подобными ситуациями. «И хотя я умею оказывать первую помощь, меня никогда не учили, как принимать роды. Поэтому когда я увидела Лорен в туалетной кабинке, мучившуюся от боли, я поняла, что мне придется помочь ей здесь и сейчас, полагаясь на адреналин и инстинкт», — призналась она.

Ранее жительница США родила девочку посреди снежной бури. Женщина ехала с мужем в машине, когда у нее началась родовая деятельность.

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      Алиса Удовик
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