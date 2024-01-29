Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:36, 29 января 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о жизни после развода

Звезда «Женского стендапа» Джабраилова заявила, что ей нравится жить одной

Кадр: @BeSKommentariev / YouTube

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова рассказала, что после расставания с мужем, комиком Игорем Джабраиловым, стала лучше понимать себя. О жизни после развода она рассказала в выпуске шоу «БеС Комментариев», доступном на YouTube.

По словам Джабраиловой, после расставания с мужем она впервые начала жить одна. Юмористка призналась, что ей нравится быть одной. «Вообще классно [жить одной]. Пока что лучшее время в моей жизни. Каждому советую хотя бы немного в своей жизни побыть одному», — заявила она.

Она уточнила, что благодаря этому периоду стала лучше понимать себя. В частности, как отметила Джабраилова, у нее стали формироваться собственные предпочтения в еде, музыке, одежде и других сферах.

Ранее Джабраилова рассказала об отношениях с новыми участницами «Женского стендапа». Она выразила опасения, что ее отношение к выступлениям может отбить мотивацию к развитию у начинающих юмористок.

Джабраиловы развелись в 2021 году. Они состояли в отношениях семь лет, четыре из них — в браке. Впервые о расставании с мужем юмористка сообщила в своем монологе в «Женском стендапе».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного

      Россиян предупредили о наиболее вредной позе для сна

      «Спартак» подписал футболиста из европейского клуба

      Пьяный россиянин с ножом украл сырок из магазина и попал на видео

      Экономики стран БРИКС обогнали G7

      Ударившего подростка около школы россиянина арестовали

      В Белгородской области сработала система ПВО

      Голливудская актриса рассказала о неожиданной привычке при принятии душа

      Служебная овчарка по кличке Хольф нашла взрывчатку у россиянина

      Путин подтвердил планы отправки белорусской женщины-космонавта на МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше