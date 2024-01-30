Азиатская страна захотела привлечь больше российских туристов

АТОР: Мьянма захотела привлечь в страну больше российских туристов

Власти Мьянмы захотели привлечь в страну еще больше российских туристов и разработали для этого специальную программу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что банки популярной азиатской страны уже подключились к российскому аналогу SWIFT, а с 20 февраля начнут работать карты «Мир».

«Туроператоры полагают, что интерес к направлению будет и дальше набирать обороты, тем более при таком серьезном настрое Мьянмы на завоевание российского туррынка», — отметили в АТОР.

В настоящее время в Мьянме действует безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан России до 30 июня 2024 года. Кроме того, с сентября 2023-го из России в эту страну есть прямые рейсы.

Ранее секретарь ассоциации туризма азиатской страны Тхан Хтут заявил, что введение платежной системы «Мир» в Мьянме улучшит взаимный туризм с Россией. Нововведение станет замечательным бонусом для россиян — действующая система слишком сложная, и иногда оплату от российской стороны получить очень тяжело.