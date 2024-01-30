Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 30 января 2024Путешествия

Азиатская страна захотела привлечь больше российских туристов

АТОР: Мьянма захотела привлечь в страну больше российских туристов

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Власти Мьянмы захотели привлечь в страну еще больше российских туристов и разработали для этого специальную программу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что банки популярной азиатской страны уже подключились к российскому аналогу SWIFT, а с 20 февраля начнут работать карты «Мир».

«Туроператоры полагают, что интерес к направлению будет и дальше набирать обороты, тем более при таком серьезном настрое Мьянмы на завоевание российского туррынка», — отметили в АТОР.

В настоящее время в Мьянме действует безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан России до 30 июня 2024 года. Кроме того, с сентября 2023-го из России в эту страну есть прямые рейсы.

Ранее секретарь ассоциации туризма азиатской страны Тхан Хтут заявил, что введение платежной системы «Мир» в Мьянме улучшит взаимный туризм с Россией. Нововведение станет замечательным бонусом для россиян — действующая система слишком сложная, и иногда оплату от российской стороны получить очень тяжело.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России произошел масштабный сбой в работе сайтов

      Названы риски продажи алкоголя на авиарейсах внутри России

      Обвиняемого в вымогательстве российского адвоката оставили под стражей

      На Украине признали продвижение ВС России

      Россиянам стали в два раза чаще отказывать в ипотеке

      Азиатская страна захотела привлечь больше российских туристов

      Над двумя городами России заметили мощные вспышки. Что это было?

      Автор «Черного лебедя» заявил об угрозе «смертельной спирали» для США

      Россиянина осудят за расправу над сыном

      В Британии заявили о неизбежности отставки Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше