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20:39, 27 января 2024Путешествия

В Мьянме оценили эффект от использования карт «Мир»

Генсек Тхан Хтут: введение карт «Мир» улучшит взаимный туризм Мьянмы и России

Фото: Артем Соболев / Globallookpress.com

Введение платежной системы «Мир» в Мьянме улучшит взаимный туризм с Россией. Так эффект от использования российских карт оценил генеральный секретарь ассоциации туризма азиатской страны Тхан Хтут, его слова приводит РИА Новости.

Нововведение станет замечательным бонусом для россиян — действующая система слишком сложная, и иногда оплату от российской стороны получить очень тяжело. Также Тхант Хтут призвал Москву облегчить визовые требования для Мьянмы в ответ на принятые недавно иммиграционные послабления для граждан.

Министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан 3о заявил, что Мьянма начнет принимать карты «Мир» с 20 февраля. Об этом он рассказал на бизнес-форуме на выставке «Россия». Министр экономического развития России Максим Решетников добавил, что банки азиатской страны присоединяются к российской системе передачи финансовых сообщений — аналогу международной системы платежей SWIFT.

Как заявил зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт, своими действиями Мьянма стремится уменьшить использование доллара. После подключения к системе «Мир» между Россией и Мьянмой в расчетах будут использовать национальные валюты — рубль и кьят.

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      Вячеслав Агапов
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