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19:39, 27 января 2024Экономика

Мьянма присоединилась к российской платежной системе «Мир»

«Ъ»: Мьянма начнет принимать российские карты «Мир» с февраля

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Мьянма начнет принимать карты «Мир» с 20 февраля, сообщил министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан 3о. О том, что страна присоединилась к российской платежной системе, Кан Зо рассказал на бизнес-форуме на выставке «Россия», уточнил «Коммерсантъ» («Ъ»).

Министр экономического развития России Максим Решетников уточнил, что банки Мьянмы присоединяются к российской системе передачи финансовых сообщений — аналогу международной системы платежей SWIFT.

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Заместитель председателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт объяснил, что своими действиями Мьянма стремится уменьшить использование доллара. После подключения к системе «Мир» между Россией и Мьянмой в расчетах будут использовать национальные валюты — рубль и кьят.

Ранее Максим Решетников заявил о стремлении России обогнать экономику Японии. По его словам, российская экономика может это сделать в течение трех-четырех лет.

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      Алиса Дмитриева
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