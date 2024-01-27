Мьянма присоединилась к российской платежной системе «Мир»

«Ъ»: Мьянма начнет принимать российские карты «Мир» с февраля

Мьянма начнет принимать карты «Мир» с 20 февраля, сообщил министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан 3о. О том, что страна присоединилась к российской платежной системе, Кан Зо рассказал на бизнес-форуме на выставке «Россия», уточнил «Коммерсантъ» («Ъ»).

Министр экономического развития России Максим Решетников уточнил, что банки Мьянмы присоединяются к российской системе передачи финансовых сообщений — аналогу международной системы платежей SWIFT.

Заместитель председателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт объяснил, что своими действиями Мьянма стремится уменьшить использование доллара. После подключения к системе «Мир» между Россией и Мьянмой в расчетах будут использовать национальные валюты — рубль и кьят.

Ранее Максим Решетников заявил о стремлении России обогнать экономику Японии. По его словам, российская экономика может это сделать в течение трех-четырех лет.