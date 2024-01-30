Автозавод в Санкт-Петербурге запустил собственный бренд XCITE

Завод в Санкт-Петербурге начал выпускать автомобили собственного бренда. О запуске сборки со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.

Дочернее предприятие «АвтоВАЗа» будет выпускать на бывшей площадке Nissan машины под торговой маркой XCITE. Производство будет вестись «в тесном сотрудничестве с международными партнерами», отмечают представители компании. XCITE станет первым собственным проект в новой истории автозавода, подчеркнули они.

Сейчас предприятие выпустило первую партию из нескольких тысяч автомобилей. Начало продаж намечено на весну 2024 года — перед этим компания намерена создать складские запасы. Подробности о первой модели под новым брендом завод планирует раскрыть в конце февраля.

Дочерняя компания российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х в середине января. Под новым брендом собираются выпускать легковые спортивные, беспилотные автомобили, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для машин, а также игрушки и елочные украшения.

По словам главы компании Максима Соколова, линейка продукции предприятия расширится за счет партнерских, лицензионных проектов. Однако какие именно это будут проекты, он не уточнил. Новые автомобили будут продавать в дилерских центрах Lada уже весной, пообещал он.

Ранее стало известно, что модель Lada X-Cross 5, которая представляла собой перелицованный китайский FAW Bestune T77, перестанут производить. Компании прекратили сотрудничество по проекту, за это время на автозаводе в Санкт-Петербурге удалось собрать только 170 машин — часть из них передадут топ-менеджменту.

