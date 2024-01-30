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16:06, 30 января 2024Мир

Директор ЦРУ назвал 2024 год испытанием на выносливость для Украины

Директор ЦРУ Бернс: 2024 год будет испытанием на выносливость для Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Нынешний 2024 год будет испытанием на выносливость для Украины, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в своей статье для Foreign Affairs.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — отметил глава разведывательного ведомства.

Бернс также добавил, что если США прекратят поддержку Украине в конфликте, то они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба». По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена подготавливает десятилетние обязательства по гарантиям безопасности Киеву. Американская сторона собирается их представить весной 2024 года.

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      Максим Габриелян
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