Названы детали десятилетних обязательств США по гарантиям безопасности Украине

WP: США готовятся представить гарантии безопасности Украине весной

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает десятилетние обязательства по гарантиям безопасности Украине и готовится представить их весной 2024 года. О деталях этого документа сообщает The Washington Post (WP).

Сообщается, что новая стратегия будет кардинально отличаться от планов на прошлый год, когда США и другие государства направляли военное оборудование на Украину в надежде на успешное контрнаступление. В 2024 году основной задачей названо удержание существующих позиций.

«Кроме того, западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой его силы в последнее время добились большего успеха — ведении огня на большие расстояния, в том числе французскими крылатыми ракетами, которые обещают поставить в течение следующих нескольких месяцев; сдерживание Черноморского флота России для защиты морского транзита из портов Украины; и связывание российских сил внутри Крыма ракетными ударами и диверсиями специальных операций», — говорится в статье.

Отмечается, что план будет представлен при условии, что запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен в Конгрессе. По данным источников издания, принятие долгосрочных гарантий поможет Украине получать финансирование США в случае, если следующие выборы президента выиграет Дональд Трамп.

Ранее Украина заключила десятилетнее соглашение о гарантиях безопасности с Великобританией. Сообщается, что двустороннее соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.