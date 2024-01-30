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12:04, 30 января 2024Мир

Лавров заявил о срыве западного проекта по Украине из-за России

Лавров: на Западе осознали, что срыв украинского проекта уже начался

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Несмотря на то, что на Западе уже осознали начало фиаско украинского проекта, непрекращающиеся попытки исправить ситуацию в свою пользу обусловлены соображениями престижа и экономической выгоды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но, тем не менее, остановиться не могут. И не только по соображением престижа, который, как они считают, они поставили на карту, и не могут проиграть. А в том числе и с точки зрения экономической выгоды», — объяснил министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако не о сохранении действующей украинской власти. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством диалога.

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      Виктория Кондратьева
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