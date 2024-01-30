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13:51, 30 января 2024Россия

Москвич и его 16-летняя дочь заживо сгорели в BMW X6 из-за взрыва

Под Калугой водитель BMW и его 16-летняя дочь заживо сгорели из-за взрыва газа
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Тарусском районе Калужской области 47-летний житель Москвы и его 16-летняя дочь заживо сгорели в BMW X6 из-за взрыва газа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) в Telegram.

По информации ведомства, москвич с женой и ребенком двигались по трассе Таруса — Алекино, когда произошло возгорание находившегося в багажнике баллона, в котором, предварительно, был сжиженный газ. В результате по салону мгновенно распространилось пламя. Женщине удалось выбраться из автомобиля. Мужчина с дочерью не спаслись.

Следователи подчеркивают, что баллон не относился к конструкции машины. В данный момент проводятся экспертизы, которые должны установить причину произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самарской области два человека заживо сгорели в аварии на трассе М-5. Как стало известно, пикап на базе Lada врезался в кирпичную остановку в районе Тольятти, после чего загорелся.

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      Константин Лысяков
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