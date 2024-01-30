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14:05, 30 января 2024Бывший СССР

На Украине осудили священника за «прокремлевские» нарративы

СБУ сообщила о назначении срока для священника УПЦ Московского патриархата

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Служба безопасности Украины сообщила о тюремном сроке для настоятеля Украинской православной церкви Московского Патриархата.

В своем Telegram-канале настоятель Винницкой Епархии называл Специальную военную операцию гражданской войной и, по заявлению СБУ, «восхвалял» участников пророссийского движения на Донбассе 2014 года Александра Захарченко, Михаила Толстых, известным под позывным Гиви и Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Церковнослужитель также распространял «прокремлевские» нарративы во время службы и в личном общении с прихожанами

Священник скрывался от службы безопасности в нескольких областях Украины, но был задержан и обвинен по двум статьям Уголовного кодекса. «С учетом полного сотрудничества со следствием, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы», — сказано в официальном канале СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла о задержании авторов Telegram-каналов, помогавших избежать мобилизации и уехать из страны с помощью поддельных документов.

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      Валентин Карант
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