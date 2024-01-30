Нетаньяху исключил вывод войск из Газы до достижения всех целей операции

Нетаньяху исключил прекращение операции Израиля в Газе до ликвидации ХАМАС

Израиль исключает вывод войск из сектора Газа до достижения всех целей военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

Нетаньяху прокомментировал сообщения о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников. Он подчеркнул, что Израиль продолжит боевые действия в Газе.

«Хочу прояснить: мы не закончим эту войну до достижения всех ее целей. Это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех наших похищенных и гарантии, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю», — заявил политик. Он также отказался рассматривать вывод израильских военных из анклава и освобождение заключенных в израильских тюрьмах членов ХАМАС.

Ранее издание The Times of Israel сообщило об отклонении ХАМАС сделки по заложникам в обмен на перемирие. Как сообщается, движение согласно только на полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа и прекращение войны, несмотря на заявление Катара о прогрессе в урегулировании.