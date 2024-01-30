Нетаньяху исключил вывод войск из Газы до достижения всех целей операции
Израиль исключает вывод войск из сектора Газа до достижения всех целей военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.
Нетаньяху прокомментировал сообщения о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников. Он подчеркнул, что Израиль продолжит боевые действия в Газе.
«Хочу прояснить: мы не закончим эту войну до достижения всех ее целей. Это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех наших похищенных и гарантии, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю», — заявил политик. Он также отказался рассматривать вывод израильских военных из анклава и освобождение заключенных в израильских тюрьмах членов ХАМАС.
Ранее издание The Times of Israel сообщило об отклонении ХАМАС сделки по заложникам в обмен на перемирие. Как сообщается, движение согласно только на полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа и прекращение войны, несмотря на заявление Катара о прогрессе в урегулировании.