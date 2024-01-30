Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:57, 30 января 2024Мир

Нетаньяху исключил вывод войск из Газы до достижения всех целей операции

Нетаньяху исключил прекращение операции Израиля в Газе до ликвидации ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль исключает вывод войск из сектора Газа до достижения всех целей военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

Нетаньяху прокомментировал сообщения о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников. Он подчеркнул, что Израиль продолжит боевые действия в Газе.

«Хочу прояснить: мы не закончим эту войну до достижения всех ее целей. Это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех наших похищенных и гарантии, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю», — заявил политик. Он также отказался рассматривать вывод израильских военных из анклава и освобождение заключенных в израильских тюрьмах членов ХАМАС.

Ранее издание The Times of Israel сообщило об отклонении ХАМАС сделки по заложникам в обмен на перемирие. Как сообщается, движение согласно только на полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа и прекращение войны, несмотря на заявление Катара о прогрессе в урегулировании.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Москва объяснила отказ приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента

      Названы возможные сроки полной расшифровки черных ящиков Ил-76

      Михалков призвал закрывать западные каналы

      Президент Чехии назвал возможное условие переговоров по Украине

      Украина третий раз за день атаковала российский регион

      Губернатор Запорожья прокомментировал слухи об отставке Залужного

      Хави признался в желании уйти из «Барселоны» в начале сезона

      Украинский дрон-камикадзе упал и взорвался в российском регионе

      Михалков заявил об истерике «сильных мира сего» от его YouTube-канала

      Похитивший наркотики из отдела ОМВД экс-полицейский предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше