Обвинившая бойцов СВО в групповом изнасиловании россиянка заявила о беременности

В Екатеринбурге обвинившая бойцов СВО в изнасиловании горожанка заявила о травле

19-летняя жительница Екатеринбурга, обвинившая участников специальной военной операции (СВО) в групповом изнасиловании, заявила о беременности. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

В декабре 2023 года горожанка подала в полицию заявление о групповом изнасиловании. Девушка призналась, что «опустила руки» и забрала заявление. «Не справлюсь одна против всех — когда травят со всех сторон», — пояснила она.

Россиянка считает, что дальнейшее расследование принесет ей еще больше стресса. При этом девушка подчеркнула, что «не простила обидчиков» и не помирилась с ними.

Ранее жительница Москвы рассказала о групповом изнасиловании на свидании. По словам пострадавшей, над ней надругались после того, как она согласилась приехать в гости к мужчине, который представился актером Иваном Яковлевым.