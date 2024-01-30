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11:55, 30 января 2024Россия

Обвинившая бойцов СВО в групповом изнасиловании россиянка заявила о беременности

В Екатеринбурге обвинившая бойцов СВО в изнасиловании горожанка заявила о травле
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

19-летняя жительница Екатеринбурга, обвинившая участников специальной военной операции (СВО) в групповом изнасиловании, заявила о беременности. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

В декабре 2023 года горожанка подала в полицию заявление о групповом изнасиловании. Девушка призналась, что «опустила руки» и забрала заявление. «Не справлюсь одна против всех — когда травят со всех сторон», — пояснила она.

Россиянка считает, что дальнейшее расследование принесет ей еще больше стресса. При этом девушка подчеркнула, что «не простила обидчиков» и не помирилась с ними.

Ранее жительница Москвы рассказала о групповом изнасиловании на свидании. По словам пострадавшей, над ней надругались после того, как она согласилась приехать в гости к мужчине, который представился актером Иваном Яковлевым.

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      Алан Босиков
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