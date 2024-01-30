Повреждение кабеля рядом с ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО

«Россети»: повреждение кабеля рядом с ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО

В Московской области 30 января рядом с ТЭЦ-23 произошло повреждение кабеля напряжением 220 кВ. Инцидент не повлиял на электроснабжение в Восточном административном округе (ВАО), об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» в Telegram.

«Короткое замыкание спровоцировало хлопок. Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», — добавили в пресс-службе организации.

Уточняется, что на месте происшествия находятся специалисты компании, они осуществляют ремонтные работы.

В конце декабря 2023 года в нескольких зданиях в центре Москвы отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях напряжением 10 кВ. Тогда специалисты произвели переключения для временной подачи напряжения по резервной схеме и провели работы по подключению всех зданий в ЦАО, где был отключен свет, к постоянной схеме электропитания.