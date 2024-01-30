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21:39, 30 января 2024Мир

Премьер Польши пригрозил Дуде досрочными парламентскими выборами

Премьер Польши Туск пригрозил президенту Дуде досрочными парламентскими выборами
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил президенту страны Анджею Дуде досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости.

Польский лидер пока не подписал принятый парламентом закон о бюджете. Отмечается, что президент планирует направить его на рассмотрение в Конституционный суд. Премьер Польши считает, что это в любом случае не приведет к роспуску парламента.

Туск также усомнился в что, что Дуда решится на такой «иррациональный шаг». «По моему мнению, даже если он направит бюджет в Конституционный суд, он признает то, что этот бюджет есть. Так что нет речи о поводах для роспуска парламента через направление бюджета в Конституционный суд», — отметил политик.

По словам премьер-министра, для того, чтобы возник повод распустить парламент, президент страны должен не подписать бюджет «потому, что его не получил, или то, что он получил не является бюджетом».

При этом Туск добавил, что может и сам рассмотреть вопрос проведения досрочных выборов. По словам политика, он пойдет на это, если президент Польши и Конституционный суд «сделают невозможной выплату людям денег».

Ранее на заседании Сейма Польши лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что в стране необходимо провести новые выборы, чтобы «исправить балаган» во власти. Он подчеркнул, что выходом из этой «чрезвычайной ситуации» будет переходный период с новым правительством и следующие выборы, потому что иначе решить это невозможно.

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      Марина Совина
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