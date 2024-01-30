Филиппины и США проведут военные учения вблизи спорных с Китаем островов

Bloomberg: Филиппины и США проведут учения вблизи спорных с Китаем островов

Филиппины планируют провести в апреле крупнейшие военные учения совместно с Соединенными Штатами вблизи спорной с Китаем территории. Как сообщает Bloomberg, союзники хотят продемонстрировать свою военную мощь на фоне напряженности в Южно-Китайском море.

Учения в спорной водной зоне у островов Спратли назовут филиппинским словом Balikatan, которое означает «плечом к плечу».

«Помимо количества [кораблей, участвующих в учениях], мы будем в значительной степени ориентироваться на качество учений», — заявил представитель Вооруженных сил (ВС) Филиппин Франсель Маргарет Падилья. По его словам, новые учения с США подразумевают сотрудничество в сфере киберпространства и обучение приемам ведения информационной войны.

Эксперты считают, что Филиппины могут стать следующей после Швеции страной, которую США пригласят в НАТО. Это связано с нарастающими темпами военного сотрудничества Североатлантического альянса с Тихоокеанским регионом.

Ранее ВС Филиппин заявили о подготовке к размещению своих военных на спорных с Китаем островах.