Россиянам стали в два раза чаще отказывать в ипотеке

Эксперт Радченко: банки стали в два раза чаще отказывать россиянам в ипотеке

На фоне ужесточения правил выдачи ипотеки банки стали в два раза чаще отказывать россиянам в жилищных кредитах. Тенденция в дальнейшем продолжится, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Радиоточкой НСН».

Эксперт напомнила, что 1 января Центробанк (ЦБ) принял две меры, которые позволяют улучшить качество заемщиков. Так, первоначальный взнос повысили до 30 процентов, чтобы отсекать неблагонадежных клиентов.

«Второе — если у клиента слишком большое соотношение кредит-залог. То есть, если на выплаты ипотечного кредита приходится до 80 процентов от его дохода, то ЦБ считает, что это рискованный заемщик, и требует от банка увеличить резервирование в специальный фонд, из-за чего банку невыгодно работать с таким заемщиком», — рассказала Радченко.

Кроме того, риелторы заметили на рынке тренд на продажу ипотечных квартир в новостройках. Это тоже может обернуться серьезными проблемами, считает эксперт. «То есть люди, которые понабрали себе в предыдущие годы (с 2020 года) новостроек, но доходы не рассчитали, вынуждены выплачивать ипотеку, а квартиры без ремонта... Сдавать их невозможно, поэтому выставляют на продажу. Это говорит о том, что уже часть этих заемщиков неблагонадежны», — пояснила Радченко.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов допустил, что во второй половине 2024 года цены на вторичное жилье в России начнут снижаться. Такую динамику эксперт объясняет отсутствием субсидированных ипотечных программ, которые распространялись бы на подобные сделки.