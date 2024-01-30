Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:31, 30 января 2024Среда обитания

Предсказан срок снижения цен на жилье в России

Эксперт Сырцов: вторичное жилье может подешеветь в первой половине 2024 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В первой половине 2024 года вторичное жилье в России может подешеветь. Такой срок снижения цен на готовые квартиры в стране предсказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Известиями».

«Для рынка вторичного жилья сокращение цен — это более чем вероятный сценарий на первое полугодие 2024 года. При текущих ипотечных ставках спрос на квартиры от частных владельцев будет снижаться, так как программы субсидирования не распространяются на сделки на вторичном рынке жилья», — спрогнозировал эксперт. В Москве цены на панельные и кирпичные пятиэтажки уже перестали расти с осени 2023 года, в дальнейшем тоже дешеветь будут наименее ликвидные варианты.

На рынке новостроек ситуация неопределенная — власти еще не решили, что делать с льготной ипотекой, отметил Сырцов. Специалист напомнил, что в декабре 2023 года такие кредиты на жилье были урезаны — максимальный размер займа снизили до шести миллионов рублей, запретили комбинировать с обычной ипотекой и повысили первоначальный взнос.

Материалы по теме:
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи. Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи.Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
21 ноября 2023
«На просмотры приходит по сто человек» Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
«На просмотры приходит по сто человек»Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
28 ноября 2023

«Поэтому на рынке новостроек цены если и не будут снижаться, то темпы их повышения станут более умеренными», — предположил Сырцов. При этом эксперт допускает, ставки сократятся не раньше, чем через полгода. Специалист считает, что дальнейшее изменение цен будет зависеть от продления ипотечных госпрограмм.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают значительного замедления роста цен на жилье в России. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина добавила, что ситуация будет отличаться в зависимости от региона — как и в случае со взлетом цен в последние годы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Москва объяснила отказ приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента

      Названы возможные сроки полной расшифровки черных ящиков Ил-76

      Михалков призвал закрывать западные каналы

      Президент Чехии назвал возможное условие переговоров по Украине

      Украина третий раз за день атаковала российский регион

      Губернатор Запорожья прокомментировал слухи об отставке Залужного

      Хави признался в желании уйти из «Барселоны» в начале сезона

      Украинский дрон-камикадзе упал и взорвался в российском регионе

      Михалков заявил об истерике «сильных мира сего» от его YouTube-канала

      Похитивший наркотики из отдела ОМВД экс-полицейский предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше