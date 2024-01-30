Предсказан срок снижения цен на жилье в России

Эксперт Сырцов: вторичное жилье может подешеветь в первой половине 2024 года

В первой половине 2024 года вторичное жилье в России может подешеветь. Такой срок снижения цен на готовые квартиры в стране предсказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Известиями».

«Для рынка вторичного жилья сокращение цен — это более чем вероятный сценарий на первое полугодие 2024 года. При текущих ипотечных ставках спрос на квартиры от частных владельцев будет снижаться, так как программы субсидирования не распространяются на сделки на вторичном рынке жилья», — спрогнозировал эксперт. В Москве цены на панельные и кирпичные пятиэтажки уже перестали расти с осени 2023 года, в дальнейшем тоже дешеветь будут наименее ликвидные варианты.

На рынке новостроек ситуация неопределенная — власти еще не решили, что делать с льготной ипотекой, отметил Сырцов. Специалист напомнил, что в декабре 2023 года такие кредиты на жилье были урезаны — максимальный размер займа снизили до шести миллионов рублей, запретили комбинировать с обычной ипотекой и повысили первоначальный взнос.

«Поэтому на рынке новостроек цены если и не будут снижаться, то темпы их повышения станут более умеренными», — предположил Сырцов. При этом эксперт допускает, ставки сократятся не раньше, чем через полгода. Специалист считает, что дальнейшее изменение цен будет зависеть от продления ипотечных госпрограмм.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают значительного замедления роста цен на жилье в России. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина добавила, что ситуация будет отличаться в зависимости от региона — как и в случае со взлетом цен в последние годы.