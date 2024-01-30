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09:03, 30 января 2024Среда обитания

Центробанк предсказал будущее цен на жилье

Центробанк прогнозирует торможение роста цен на жилье в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центробанк в будущем ждет значительного замедления роста цен на жилье в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.

«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие», — предсказала Набиуллина. Она добавила, что в последние два-три года увеличение стоимости недвижимости нельзя объяснить предшествующим замедленным ростом цен.

Председатель Центробанка отметила, что ситуация будет отличаться в зависимости от региона — как и в случае со взлетом цен в последние годы.

Ранее эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» раскрыли причину подорожания жилья. По их словам, цены на недвижимость резко выросли из-за большой инфляции и повышения ипотечных ставок.

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      Александра Качан
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