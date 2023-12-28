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19:25, 28 декабря 2023Среда обитания

Раскрыта причина резкого роста цен на жилье

Аналитик Репченко: цены на жилье выросли из-за инфляции и дорожающей ипотеки
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цены на вторичное жилье в Москве и России в целом растут из-за большой инфляции и дорожающей ипотеки. Причины резкого увеличения стоимости готовых квартир раскрыл руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко, пишет MK.RU.

Аналитик напомнил, что в конце июля Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку, и спрос на жилье превратился в ажиотажный. В результате ипотеку взяли россияне, которые до этого наблюдали за рынком и ждали снижения цен. На этом фоне средняя цена одного квадратного метра в Старой Москве выросла с июля по сентябрь на 4,1 процента, а за второе полугодие в целом — на 6,7 процента.

«Всплеск спроса носил истерический характер, покупатели смели более-менее адекватные по соотношению качество-цена квартиры. И к ноябрю количество предложений на вторичном рынке резко сократилось», — пояснил Репченко.

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В ноябре спрос на жилье снова упал, отметил эксперт. В декабре, когда покупательская активность традиционно растет по психологическим причинам, ситуация сильно не изменилась. Цены выросли лишь на полпроцента, причем только в Старой Москве.

По прогнозам Репченко, при ставках по ипотеке на уровне 16-18 процентов квартиры в 2024 году начнут медленно дешеветь. «К весне продавцы осознают, что покупатели ушли, и поймут, что без снижения стоимости продать квартиру уже невозможно», — заключил аналитик.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута тоже предрек снижение цен на вторичное жилье в январе-феврале 2024 года. Специалист считает, что сделок на вторичном рынке после повышения ключевой ставки ЦБ станет меньше, а потребность в продаже объектов сохранится.

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      Нина Ташевская
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