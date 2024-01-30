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15:29, 30 января 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за избиение бывшей жены и стрельбу в нее из револьвера

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на экс-супругу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Ногинске Московской области задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в покушении на 49-летнюю бывшую жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 28 января мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где между экс-супругами возникла ссора из-за разногласий в воспитании общего ребенка. Фигурант стал избивать женщину, после чего нанес ей удары ножом по телу и несколько раз выстрелили в нее из револьвера. Потерпевшей с ребенком удалось выбежать из квартиры.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят студента, обвиняемого в изнасиловании школьницы и расправе над ней.

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      Илона Палей
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