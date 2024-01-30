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09:46, 30 января 2024Силовые структуры

Российскую пенсионерку осудили на 5,5 года за дискредитацию армии

Пенсионерку из Ростовской области осудили на 5,5 года за фейки о ВС РФ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил пенсионерку Евгению Майбороду (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5,5 года колонии за фейки о Российской армии. Об этом сообщает РАПСИ.

Россиянка признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима и не сможет три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным издания, дело возбудили из-за дискредитирующих армию репостов пенсионерки в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в Запорожской области возбудили дело против 58-летней жительницы Бердянска за фейки о Российской армии.

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      Екатерина Кашурникова
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