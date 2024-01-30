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20:35, 30 января 2024Мир

Швейцария отправила в Германию танки Leopard 2

Швейцария отправила в Германию первые 9 из 25 танков Leopard 2

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцария отправила в Германию партию первых 9 танков Leopard 2 А4 из обещанных 25 машин. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского федерального правительства.

В кабмине указали, что партия танков не предназначена для отправки на Украину. Бронетехника уже была предоставлена немецкому концерну Rheinmetall, являющемуся производителем. В Берне также отметили, что еще две партии танков будут переданы до 31 января.

В июне 2023 года Национальный совет Федерального собрания Швейцарии большинством голосов разрешил продать Германии 25 танков Leopard 2А4.

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      Виктория Кондратьева
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