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18:39, 30 января 2024Экономика

В США скопились рекордные запасы денег из-за страха инвестировать в стартапы

FT: венчурные фонды в США запасли рекордные $311 млрд из-за страха инвестировать

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Американские венчурные фонды запасли рекордные 311 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании PitchBook сообщает Financial Times (FT).

Объемы неинвестированных резервов скопились из-за страха вкладываться в стартапы Кремниевой долины на фоне снижения их оценочной стоимости. Вместо вложения в новый бизнес инвесторы предпочитают поддерживать авторитетные технологические группы или увеличивать имеющиеся портфели. По мнению главы венчурного отдела инвесткомпании Mubadala Capital Ибрагима Аджами, значительную часть накопленных средств направят на поддержку фирм, расходы которых возросли из-за окончания периода сверхнизких ставок в США.

Еще одной причиной, по которой венчурные фонды стали воздерживаться от вложений — требования вернуть капитал со стороны их партнеров. Как отмечают аналитики, в 2023 году из-за низкого заработка на стартапах они выплатили собственным инвесторам лишь 21 миллиард долларов.

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Отсутствие вложений может привести к снижению стоимости и банкротству молодых компаний, добавили эксперты FT. За последний год стартапы вдвое чаще терпели крах — неудачи коснулись даже так называемых единорогов (компаний, оценочная стоимость которых превышала миллиард долларов), платформы для конференций Hopin и логистического провайдера Convoy.

Ранее глава финансового конгломерата Societe Generale по экономической политике Коку Агбо-Блуа предупредил, что считающаяся крупнейшей в мире экономика США столкнется с неизбежным спадом в долгосрочной перспективе. При этом в грядущей рецессии он увидел и положительные стороны: так, у Федеральной резервной системы (ФРС) может появиться весомый повод для снижения ключевой ставки, которая в настоящее время продолжает удерживаться на максимальном с 2001 года уровне в 5,25-5,5 процента.

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      Вячеслав Агапов
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