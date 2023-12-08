В одном из крупнейших банков предрекли неизбежный спад экономики США

Аналитик Societe Generale Агбо-Блуа: экономику США ожидает неизбежный спад

В долгосрочной перспективе экономика США, считающаяся крупнейшей в мире, столкнется с неизбежным спадом. Об этом заявил глава финансового конгломерата Societe Generale по экономической политике Коку Агбо-Блуа. Его слова приводит Bloomberg.

В то же время эксперт увидел и положительные стороны в грядущей рецессии американской экономики. Агбо-Блуа заявил, что к началу экономического спада у руководства Федеральной резервной системы (ФРС) может появиться весомый повод для снижения ключевой ставки, которая в настоящее время продолжает удерживаться на максимальном с 2001 года уровне в 5,25-5,5 процента. В последний раз регулятор поднимал ее размер на 25 базисных пунктов в конце июля 2023 года.

Однако, по словам Агбо-Блуа, многое к моменту начала экономического спада будет зависеть от уровня инфляции в стране. Если она продолжит оставаться на высоком уровне, руководство ФРС, возможно, будет и дальше придерживаться взятого курса на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Достижение целевого уровня инфляции в два процента годовых станет возможно лишь с учетом замедления роста потребительских цен в США, заключил аналитик.

В начале декабря эксперты датского банка Saxo Bank опубликовали очередную серию «шокирующих прогнозов», на сей раз — на 2024 год. В финансовой организации предупредили о рисках «конца капитализма» в США из-за освобождения от налогов доход по государственным облигациям. В банке также предрекли увеличение фискальных расходов в преддверии президентских выборов 2024 года. В то же время из-за растущего инфляционного давления и оттока капитала иностранных инвесторов спрос на гособлигации США будет слабым и вызовет рост доходности по ним.

