Россиянам рассказали об изменениях социальных выплат с 1 февраля

Депутат Бессараб: с 1 февраля в России увеличится материнский капитал

В России с 1 февраля увеличатся некоторые социальные выплаты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она назвала основные изменения, которые коснутся начисления пособий россиянам.

«Увеличатся все социальные выплаты и гарантии, начиная с материнского семейного капитала, который вырастет на первого ребенка до 631 тысячи рублей, а на второго, если на первого не получали, — почти 833 тысячи рублей. Даже если получили, то более 200 тысяч смогут получить родители на второго ребенка», — объяснила депутат.

Также с февраля вырастут другие выплаты, которые в первую очередь касаются семей с детьми и пенсионеров.

«На 7,5 процента также увеличатся все остальные выплаты, включая единое пособие на детей, которое получают почти десять миллионов семей с детками на территории Российской Федерации. Кроме того, увеличатся социальные доплаты к пенсиям, федеральные доплаты на 7,5 процента, увеличатся единовременные денежные выплаты, ежемесячные выплаты», — добавила она.

Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1 февраля в России вырастут более 40 различных социальных пособий и компенсаций. По его словам, все необходимые для этого средства уже заложены в федеральном бюджете.