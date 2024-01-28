Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 28 января 2024Россия

В России проиндексируют материнский капитал

Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты с 1 февраля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты. Соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля. Об этом рассказал спикер Госдумы (ГД) РФ Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале ГД.

Отмечается, что размер материнского капитала теперь составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Также на 7,4 процента вырастут более 40 различных социаьных пособий и компенсаций.

Спикер Госдумы подчеркнул, что приоритетом государства является в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. «Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете», — отметил он.

Кроме того, с 1 февраля вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам Володина, это позволит комплексно защитить права должников.

Ранее россиянам назвали способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры. По словам руководителя агентства недвижимости IDEA Estate Максима Чурило, налоговые вычеты позволяют вернуть до 1,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Освенцим освободила именно Красная армия». Главу Еврокомиссии обвинили в попытке переписать историю

      В Крыму отвергли необходимость строительства подземного тоннеля через пролив

      На Украине заявили об увеличении очереди из грузовиков на границе с Польшей

      Людей эвакуировали из горящего Театра Сатиры

      Часть Садового кольца перекрыли из-за пожара в Театре Сатиры

      Стала известна причина пожара в московском Театре Сатиры

      В России проиндексируют материнский капитал

      В Ростове-на-Дону может продолжиться обрушение дома

      В КНДР заявили о риске мировой войны из-за провокаций США

      Песков назвал причину своего стыда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше