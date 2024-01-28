Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты с 1 февраля

В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты. Соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля. Об этом рассказал спикер Госдумы (ГД) РФ Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале ГД.

Отмечается, что размер материнского капитала теперь составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Также на 7,4 процента вырастут более 40 различных социаьных пособий и компенсаций.

Спикер Госдумы подчеркнул, что приоритетом государства является в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. «Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете», — отметил он.

Кроме того, с 1 февраля вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам Володина, это позволит комплексно защитить права должников.

Ранее россиянам назвали способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры. По словам руководителя агентства недвижимости IDEA Estate Максима Чурило, налоговые вычеты позволяют вернуть до 1,3 миллиона рублей.