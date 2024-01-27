Ипотечный брокер Чурилов: россияне могут вернуть сотни тысяч при покупке квартир

После приобретения недвижимости россияне вправе вернуть сотни тысяч рублей, сообщил ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Способы, благодаря которым можно пополнить бюджет, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Налоговые вычеты позволяют вернуть до 1,3 миллиона рублей

Во-первых, это налоговые вычеты, рассказал эксперт. Их два вида: имущественный налоговый вычет и налоговый вычет на проценты по ипотеке, если недвижимость приобреталась в ипотеку.

Первый может получить любой гражданин, который платит налоги со своих доходов и покупает недвижимость на территории Российской Федерации. Вычет можно оформить сразу после покупки недвижимости, но использовать его можно только единожды. Размер данного вычета может доходить до 260 тысяч рублей.

Второй вид вычета позволяет вернуть часть денежных средств, которая была потрачена на выплату процентов кредитной организации по займу. Сразу после приобретения недвижимости его получить нельзя, так как фактически еще не было выплат в банк, а, значит, проценты по кредиту не выплачивались. Однако данным вычетом уже можно пользоваться по мере внесения ежемесячных платежей в счет погашения ипотеки. Размер компенсации по нему может доходить до 390 тысяч рублей. Подать заявку на вычет по процентам можно несколько раз до того момента, пока не будет исчерпан лимит, предоставляемый государством, рассказал Чурилов.

То есть гражданин может в общей сложности вернуть себе с помощью налоговых вычетов сумму до 650 тысяч рублей. При этом если квартира приобреталась в браке и собственность оформлена на обоих супругов, то они оба могут воспользоваться данными вычетами и получить сумму уже до 1,3 миллиона рублей Максим Чурилов ипотечный брокер

Кто может получить компенсацию от застройщика при покупке квартиры

После покупки квартиры в новостройке есть еще один способ вернуть средства — это компенсации от застройщика. Их можно получить в четырех случаях.

Первый вариант — при задержке сроков сдачи дома в эксплуатацию. Потребовать компенсацию с застройщика можно, когда он не укладывается в изначально обозначенные сроки и сдача объекта переносится более чем на 2 месяца.

Размер компенсации должен быть прописан в договоре участия в долевом строительстве и обычно составляет 1/150 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. Ставка рефинансирования с 2016 года приравнена к ключевой ставке и на сегодняшний день составляет 16 процентов. То есть если квартира стоит 10 миллионов рублей, то за каждый день просроченного срока сдачи застройщик должен будет выплатить чуть больше 10 тысяч рублей Максим Чурилов ипотечный брокер

Если застройщик в добровольном порядке не хочет выплачивать неустойку, то на него можно подать в суд и потребовать компенсацию не только самой неустойки, но и морального вреда, судебных расходов, а также штраф — 50 процентов от размера компенсации. При этом можно даже потребовать компенсацию расходов на аренду временного жилья, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Второй вариант — компенсация за некачественный ремонт. Если в соответствии с договором застройщик должен передать квартиру с какой-либо отделкой, то он, как исполнитель, несет ответственность за ее качество. Если покупатель видит недостатки, он может требовать от либо их исправления, либо компенсации, размер которой зависит от того, что именно не так с ремонтом.

Получить компенсацию также можно при уменьшении застройщиком площади жилья и при выявлении недостатков уже в процессе проживания в квартире.

«В договоре долевого участия должен быть прописан срок гарантии, связанный с недостатками в квартире. Он составляет 5 лет. В течение этого срока можно обратиться к застройщику с претензией о состоянии квартиры или отделки, если она была выполнена застройщиком, и взыскать с него компенсацию. В данном вопросе нет какого-то определенного размера компенсации, все зависит от масштаба "бедствия"», — уточнил брокер.

Ранее стало известно, что в Москве резко подорожала стоимость аренды квартир. За 2023 год она выросла в столице на 40 процентов. В Петербурге цены тоже выросли, но не так стремительно — примерно на четверть.