В Арзамасе зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»

В Арзамасе зарегистрировали фирму под названием «Райан Гослинг»

В городе Арзамас Нижегородской области зарегистрировали фирму под названием «Райан Гослинг». Соответствующая информация была опубликована на сайте Rusprofile.

Организация будет предоставлять услуги по грузовым перевозкам, а ее уставной капитал составляет 100 тысяч рублей. Имя ее руководителя — Сафронов Павел Алексеевич. Фирма была зарегистрирована 26 января 2024 года по адресу улица Карла Маркса, 57а, квартира 1, однако почему фирма названа в честь голливудского актера — не уточняется.

Ранее американский актер Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби».

Сам артист при этом попал в список номинантов в категории «Лучший актер второго плана» за роль Кена в том же проекте.