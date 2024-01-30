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19:41, 30 января 2024Бывший СССР

В Эстонии завершилась забастовка учителей

В Союзе работников образования Эстонии сообщили об окончании забастовки учителей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Забастовка учителей в Эстонии завершилась соглашением с правительством. Об окончании забастовки сообщил глава Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, его слова приводит ERR.

«Мы только что от госпримирителя. Мы заключили соглашение о прекращении трудового спора», — заявил он. Глава организации также отметил, что с 31 января школы продолжат работать в обычном режиме.

Отмечается, что по итогам соглашения минимальная зарплата учителей составит 1820 евро. С 19 февраля стороны начнут переговоры по коллективному договору вместе с местными самоуправлениями.

Кроме того, работники образования обязуются не бастовать до конца этого года. Вольтри также отметил, что забастовка донесла до общественности проблемы сферы образования.

Эстонские учителя объявили масштабную бессрочную забастовку 22 января. Главным требованием протестующих стало установление минимальной заработной платы для учителей общеобразовательных школ в размере 1950 евро.

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      Александр Курбатов
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