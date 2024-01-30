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12:18, 30 января 2024Россия

В Госдуму внесли законопроект о льготах некоторым семьям участников СВО

Турчак: в Госдуму внесли законопроект о льготах вдовам участников СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рабочая группа по специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму законопроект о льготах о гражданских женах участников спецоперации, которые не состояли в браке. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации, руководитель группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — пояснил он.

Турчак напомнил, что у президенту России Владимиру Путину во время его встречи с семьями участников спецоперации обратилась женщина, гражданский муж которой не вернулся с СВО. Она пояснила, что из-за отсутствия брака она не может получить выплат и льгот, которые положены членам семей.

По словам Турчака, законопроект предлагает правовой выход из ситуации. В случае, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка не менее одного года, то такие отношения можно признать брачными через суд в случае, если военнослужащий не вернулся с СВО.

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«Законопроект имеет обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия», — заключил он.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что члены парламента вместе с Минобороны (МО) РФ обсудят вопрос предоставления равных мер поддержки всем участникам специальной военной операции.

По словам Бондарева, все российские бойцы в зоне боевых действий в равной степени отстаивают интересы национальной безопасности России, за что заслуживают благодарности, в том числе в виде соцобеспечения, материальной поддержки.

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