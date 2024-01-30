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08:46, 30 января 2024Россия

В Крыму ответили на слова Борреля о «свете в конце тоннеля» по Украине

Константинов заявил о тупике для Евросоюза из-за поддержки конфликта на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Евросоюз, поддерживая Украину в ходе конфликта с Россией, сам загоняет себя в тупик. Об этом, реагируя на слова верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

Так политик прокомментировал слова Борреля, который заявил, что в Европе «не видят света в конце тоннеля», а военные действия на Украине только нарастают.

По мнению Константинова, даже Боррель понимает, что помощь Украине никуда не ведет. «А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз», — считает крымский политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам по вопросу урегулирования на Украине. Россия настроена на достижение своих целей, при этом предпочла бы завершение конфликта дипломатическим путем, добавил он.

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      Анастасия Шейкина
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