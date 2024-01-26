«Мы настроены достичь своих целей». В Кремле напомнили о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине

Песков напомнил, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg заявил о том, что Москва готова к переговорам по вопросу урегулирования на Украине.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что российская сторона посылает Вашингтону сигналы о готовности к переговорам.

Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В декабре Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Президент республики Владимир Зеленский также назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о неизменности целей специальной военной операции, которые, по его мнению, говорят о незаинтересованности Москвы в мирных переговорах.

Источники Bloomberg рассказали о сигналах России по переговорам и опасениях Украины

Bloomberg сообщает со ссылкой на двух российских высокопоставленных чиновников, что в прошлом месяце Москва передала сигналы через некого посредника и прощупывает почву на предмет того, готовы ли США участвовать в переговорах.

По слова собеседников агентства, Россия, вероятно, может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако намерена оставить за собой взятые под контроль территории.

Издание указало, что Киев категорически отверг возможность признания российского контроля над 18 процентами территорий. Также отмечается, что намек России на открытость к переговорам может посеять раскол среди союзников Украины и подорвать усилия ее президента Владимира Зеленского по продвижению «формулы мира», которая подразумевает в том числе границы 1991 года и полный вывод российский войск.

Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий, в ноябре 2022 года. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

Президент России Владимир Путин назвал «формулу мира» главы Украины Владимира Зеленского запретительными требованиями для переговорного процесса.

В США заявили, что не знают об изменении позиции России

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что в Вашингтоне не знают об изменении позиции России по вопросу конфликта на Украине и возможных переговоров.

Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России. Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как Эдриенн Уотсон пресс-секретарь Совета национальной безопасности США

17 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что что не видит близкой перспективы переговоров по долгосрочному урегулированию на Украине. Глава Госдепартамента пообещал Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку Киева. Он заверил, что страна намерена поддерживать Украину, аналогичной позиции придерживаются и европейские союзники.

Сообщения о тайном канале переговоров с Россией пугают Украину

Киев, поддерживаемый союзниками, продолжает настаивать на том, чтобы вернуть границы 1991 года, отказаться от подобной риторики будет сложно для президента Украины Владимира Зеленского, а Путин не демонстрирует никаких признаков готовности пойти на уступки и остановить конфликт на текущей линии соприкосновения, пишет Bloomberg.

В то же время на фоне неопределенности относительно выделения финансирования для Украины в Конгрессе США и 110 миллиардов долларов от Европейского союза (ЕС), перспективы республики вести длительное противостояние находятся под вопросом. Россия в свою очередь наращивает военно-промышленный комплекс, Москва заручилась поддержкой партнеров, таких как Иран и Северная Корея, отмечается в материале.

Сообщения о тайном канале переговоров, вне зависимости от того, насколько он реален, пугают украинские власти, указала бывший высокопоставленный чиновник Белого дома Фиона Хилл.

России выгодно, чтобы все думали, что существует тайный канал, и он настолько секретен, что никто не может его разгадать, потому что это чертовски пугает украинцев Фиона Хилл бывший высокопоставленный чиновник Белого дома

В конце декабря Politico со ссылкой на европейского дипломата, находящегося в Вашингтоне, писало, что США и Евросоюз меняют стратегию по украинскому конфликту. Если раньше они поддерживали цель Вооруженных сил республики (ВСУ) одержать безоговорочную победу над Россией, теперь фокус внимания западных политиков сместился на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны.

23 декабря американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на двух экс-чиновников, близких к Кремлю, сообщало, что Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам по ситуации на Украине, в том числе по поводу прекращения огня.

