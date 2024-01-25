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21:24, 25 января 2024Россия

Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

Песков заявил об открытости России к переговорам по урегулированию на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности страны к переговорам по урегулированию на Украине. Об этом он высказался в беседе с агентством Bloomberg.

Песков заявил об открытости России к переговорам по урегулированию на Украине и подчеркнул, что российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы к диалогу.

«Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей», — заключил он.

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      Марина Совина
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