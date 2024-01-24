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21:11, 24 января 2024Мир

Лавров усомнился в готовности Украины к урегулированию конфликта

Лавров усомнился, что Украина готова к мирному урегулированию конфликта
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что власти Украины готовы к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Владимир Зеленский «невежливо комментировал» заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который утверждает, что в случае его победы на выборах в 2024 году он остановит конфликт.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но не о сохранении действующей власти в Киеве. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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