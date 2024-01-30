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19:06, 30 января 2024Бывший СССР

В Литве подготовятся к отражению военной угрозы со стороны Белоруссии

МВД Литвы отработает на учениях сценарий военной угрозы со стороны Белоруссии
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ближайшие три года в Литве проведут 57 учений по противостоянию потенциальным гибридным угрозам; среди прочих сценариев сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) подготовятся к отражению военной угрозы со стороны Белоруссии. Об этом МВД республики сообщает на официальном сайте.

«Мы живем в напряженной геополитической обстановке. Ответственные органы должны быть адекватно подготовлены к обеспечению национальной безопасности (...) Пожарно-спасательный департамент проверит эвакуацию населения города Вильнюса и других муниципалитетов на границе с Белоруссией на случай военной угрозы со стороны Белоруссии», — отмечается в пресс-релизе.

В 2024 году в Литве также отработают сценарий гипотетической ядерной аварии на Белорусской атомной электростанции.

Ранее в январе в Латвии прошли учения НАТО «Яростный волк 24». Целью тренировок стала отработка авиационной поддержки подразделений в городской среде и за ее пределами.

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      Глеб Палехов
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