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11:08, 15 января 2024Бывший СССР

В Латвии пройдут военные учения НАТО

ВС Латвии: в стране пройдут военные учения НАТО Furious Wolf 24 в январе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Латвии пройдут военные учения НАТО Furious Wolf 24 («Яростный волк 24») в январе. Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил (ВС) страны.

«С 15 по 19 января в Адажском и Сигулдском краях пройдут военные учения Furious Wolf 24, организованные специалистами воздушной поддержки мотострелковой бригады Сухопутных войск и боевой группой расширенного присутствия НАТО в Латвии», — заявили в ВС. Уточняется, что эти учения регулярно проводятся в трех балтийских государствах.

Целью тренировок стала отработка авиационной поддержки подразделений в городской среде и за ее пределами. Согласно заявлению, в тренировочных маневрах примут участие специалисты из США, Великобритании, Чехии, Франции, Германии, Нидерландов и Норвегии. ВС Латвии предупредили жителей, что полеты истребителей пройдут на низкой высоте не только днем, но и ночью.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил, что 20 тысяч солдат будут отправлены на учения НАТО. Как уточнялось, в первой половине года военные разместятся по всей Европе для участия в Steadfast Defender 24. Кроме того, 16 тысяч солдат Сухопутных войск будут направлены в Восточную Европу.

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      Кристина Есикова
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