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14:19, 30 января 2024Бывший СССР

В парламенте Армении сравнили льва на гербе со смайликом и предложили заменить

Спикер НС Армении Симонян: лев на гербе похож на смайлик, его надо заменить

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Государственные символы Армении предложили заменить: гимн должен иметь больше отношения к армянской музыке, а с герба надо убрать изображение льва — он слишком похож на смайлик. Об этом заявил председатель Национального Собрания (НС) Армении Ален Симонян в своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, нам также следует обсудить вопрос смены герба. По крайней мере, Армения не может находиться под водой — что было наказанием человечеству, — а лев не может быть похож на смайлик», — отметил спикер парламента.

Глава НС также прокомментировал гимн республики. По его словам, музыка и слова должны стать «более армянскими». Нынешнюю композицию он назвал чужеродной государству.

В конце декабря национальный флаг изменили в Киргизии. На использовавшемся с 1992 года изображении солнца лучи имели волнообразный узор, в то время как на измененной версии их сделали прямыми.

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      Глеб Палехов
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