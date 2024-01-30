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10:26, 30 января 2024Силовые структуры

В Петербурге полиция приехала по вызову о нападении и нашла гранату

В Петербурге отец напал с ножом на сына, в их квартире нашли гранату

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

В Петербурге полиция приехала по вызову и нашла гранату. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ночью 30 января правоохранителям позвонила женщина. Она рассказала, что в квартире дома № 9 на улице Партизана Германа пожилой отец ранил ножом своего сына. Мужчину госпитализировали, а нападавшего доставили в отдел.

Кроме того, силовики осмотрели квартиру и нашли там гранату. Приехала группа разминирования ОМОН. Специалисты выяснили, что это корпус гранаты Ф-1 с запалом Ковешникова без взрывчатых веществ внутри.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали троих треш-блогеров, публиковавших видео с драками в сети.

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      Екатерина Кашурникова
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