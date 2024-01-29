Силовики задержали троих россиян из-за видео с нападениями на людей в сети

В Петербурге задержали троих треш-блогеров, публиковавших видео с драками в сети

Полицейские установили и задержали троих молодых людей, подозреваемых в причастности к потасовке, видео которой появилась в сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, все трое — уроженцы Петербурга, которые не первый раз публикуют контент с драками на улицах. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Роль каждого из участников и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как уточняет «Фонтанка», о треш-блогерах, выкладывающих видеоролики с нападениями на молодых людей, стало известно накануне. По данным издания, один из материалов был снял в ТРК «Галерея», а второй — на детской площадке. После второго инцидента с проигравшего требуют извинений.

Ранее прокуратура начала проверку после избиений посетителей тамбовского ТЦ организованной группой подростков, которую создала 17-летняя студентка юридического колледжа.

