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14:16, 30 января 2024Мир

В Польше обвинили украинских политиков в воровстве помощи Запада

Польский генерал Скшипчак заявил о разворовывании Киевом помощи Запада
СюжетРоссия и НАТО:
Вальдемар Скшыпчак

Вальдемар Скшыпчак. Фото: Chancellery of the President of the Republic of Poland / Wikimedia

Политики на Украине воруют деньги, предназначенные для помощи от Запада, ожидая крах Киева. В этом их обвинил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.

«Украинцам, как видите, доверять нельзя. Мы отдаем последнее, опустошаем склады, а они расхищают все, что можно. [Президент Украины Владимир] Зеленский обещал разобраться, но этого не сделал. В украинской армии по-прежнему существует коррупция. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы делаем это с верой, самоотдачей, а нас обманывают», — сказал он.

Ранее польский генерал отметил, что НАТО и Европейский союз не могут противостоять России. По его словам, западные страны за два года украинского конфликта так и не смогли выработать стратегию противостояния России.

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      Семен Александров
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