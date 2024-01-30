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10:18, 30 января 2024Россия

В России женщину закопали в проходе между другими могилами и сняли на видео

В Самаре женщину похоронили в проходе между могилами и сняли на видео

В Самаре женщину похоронили в проходе между могилами. Снятую на кладбище видеозапись опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах видно свежевыкопанную в проходе между другими захоронениями могилу. На ней лежат венки и установлен крест с фотографией.

Очевидцы утверждают, что снятая на видео могила была выкопана самовольно. Якобы родственникам отказали в погребении, поскольку кладбище закрыто. После этого агент пообещал решить вопрос, указано в публикации.

Ранее жительница города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа была вынуждена сама копать могилу для своей матери. По словам горожанки, после случившегося глава города принес ей свои извинения.

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      Алан Босиков
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