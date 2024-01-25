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15:13, 25 января 2024Россия

Вынужденная копать могилу матери россиянка рассказала о реакции властей

Вынужденная копать могилу матери россиянка Шустова рассказала об извинении мэра

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Жительница города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Оксана Шустова, которая была вынуждена самостоятельно заниматься копкой могилы для своей матери, рассказала «Ленте.ру» о реакции властей после огласки.

«Мэр города сегодня лично принес извинения и заверил меня, что ситуация под контролем. Мы сегодня были на кладбище, там работы [по отсыпке могил] идут полным ходом», — сообщила Шустова.

Оксана Шустова самостоятельно рыла мерзлую землю двое суток, так как сотрудники муниципальной ритуальной службы заявили, что выкопанных могил нет и появятся они лишь на следующей неделе. Россиянка отмечала, что найти место ей помог лишь общественный резонанс, однако копать ей и ее семье все равно пришлось самим. «После того как я подняла волну в соцсетях, нам нашли закуточек, но предложили копать самим либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Казани второй раз похоронили участника специальной военной операции. Перед этим тело эксгумировали, так как он был похоронен под чужим именем в другом регионе.

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      Екатерина Смирная
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