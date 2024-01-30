В США признали утрату мирового превосходства

Директор ЦРУ Бернс: США утратили превосходство в мире из-за Китая и России

США утратили неоспоримое превосходство в мире из-за подъема Китая и «реваншизма» России. Об этом написал директор ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

По его словам, сегодня происходит революция в технологиях, превосходящая по масштабам промышленную революцию или начало ядерного века.

«Новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами», — признал он.

Также в статье он указал, что 2024 год станет испытанием на выносливость для Украины, из-за чего Западу необходимо нарастить военные поставки Киеву.