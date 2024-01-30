Врач назвала три несправедливо считающихся вредными продукта

Гинеколог Волкова: сливочное масло и сладкие фрукты зря считают вредными

Некоторые продукты питания зря считают вредными и убирают из рациона, считает врач — акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Несправедливо считающиеся вредными три продукта она назвала в своем Telegram-канале.

Она, в частности, рассказала, что сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. «Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов. 20-30 граммов [сливочного масла] принесут только пользу. Конечно, отдаем предпочтение маслу 82-процентной жирности, топленому», — рассказала врач.

Кроме того, Волкова призвала не отказываться от сладких фруктов, которые обвиняют в переизбытке сахара. «Фрукты едим с удовольствием, но соблюдаем также правила: едим фрукты после основного приема пищи», — заключила специалист.

Также врач рассказала о пользе гречневой крупы. «Крупы есть можно и нужно, потому что это сложные углеводы, которые дают нам энергию и дают возможность уровню сахара быть ровным», — сказала она. Однако, как уточнила Волкова, гречку следует есть с продуктами, богатыми клетчаткой.

Ранее врач-диетолог Лиза Янг назвала привычку высыпаться наиболее эффективным способом похудеть и стать здоровее. Диетолог также посоветовала регулярно заниматься спортом, правильно питаться и пить достаточно воды.