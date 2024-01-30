Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:27, 30 января 2024Забота о себе

Врач назвала три несправедливо считающихся вредными продукта

Гинеколог Волкова: сливочное масло и сладкие фрукты зря считают вредными

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты питания зря считают вредными и убирают из рациона, считает врач — акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Несправедливо считающиеся вредными три продукта она назвала в своем Telegram-канале.

Она, в частности, рассказала, что сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. «Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов. 20-30 граммов [сливочного масла] принесут только пользу. Конечно, отдаем предпочтение маслу 82-процентной жирности, топленому», — рассказала врач.

Кроме того, Волкова призвала не отказываться от сладких фруктов, которые обвиняют в переизбытке сахара. «Фрукты едим с удовольствием, но соблюдаем также правила: едим фрукты после основного приема пищи», — заключила специалист.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Также врач рассказала о пользе гречневой крупы. «Крупы есть можно и нужно, потому что это сложные углеводы, которые дают нам энергию и дают возможность уровню сахара быть ровным», — сказала она. Однако, как уточнила Волкова, гречку следует есть с продуктами, богатыми клетчаткой.

Ранее врач-диетолог Лиза Янг назвала привычку высыпаться наиболее эффективным способом похудеть и стать здоровее. Диетолог также посоветовала регулярно заниматься спортом, правильно питаться и пить достаточно воды.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

      Стало известно о снижении цен на отели в зарубежных городах

      Лидеры ЕС пообещают Украине продолжить оказывать военную поддержку

      В России ограничили ввоз ряда видов семян из недружественных стран

      Под Москвой большегруз смял легковушку на пункте взимания платы

      В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

      В Госдуме участникам «Би-2» пригрозили тюрьмой в случае возвращении в Россию

      Лавров заявил о срыве западного проекта по Украине из-за России

      Лавров указал на нежелание Запада видеть отправки оружия с Украины

      В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше