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10:32, 30 января 2024Забота о себе

Диетолог назвала наиболее эффективные способы похудеть и стать здоровее

Диетолог Янг: привычка высыпаться поможет снизить индекс массы тела

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Лиза Янг назвала привычку высыпаться наиболее эффективным способом похудеть и стать здоровее. Другие советы специалистки приводит Eat This, Not That!.

Диетолог отметила, что у людей с нормальным индексом массы тела (ИМТ) риск развития болезней сердца, диабета и высокого кровяного давления намного ниже, чем у тех, у кого он повышен. Наиболее точно определить норму для каждого человека поможет только врач, считает Янг. Однако, по ее словам, если ИМТ приближается или превышает отметку 30, как правило, это указывает на наличие проблем с лишним весом.

Чтобы снизить этот показатель, диетолог посоветовала регулярно заниматься спортом, правильно питаться и пить достаточно воды. Кроме того, по ее мнению, ИМТ будет постепенно снижаться, если отказаться или свести к минимуму потребление обработанных продуктов — чипсов, мясных деликатесов, сухих завтраков и других блюд быстрого приготовления.

Менее очевидным способом уменьшить количество жира в организме Янг назвала здоровый сон. Диетолог считает, что хронический недосып заставляет человека больше есть и меньше двигаться, что в конце концов приводит к набору лишних килограммов. Кроме того, качественный сон улучшает не только самочувствие, но и обмен веществ, заключила диетолог.

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      Екатерина Улитина
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