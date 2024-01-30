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13:41, 30 января 2024Из жизни

Женщина случайно создала смертельно опасный газ во время уборки квартиры

Женщина из Британии убиралась в квартире и случайно создала опасный газ хлор

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Жительница Британии убиралась в квартире перед переездом и случайно создала смертельно опасный газ. Об этом сообщает Yahoo.

30-летняя Эмма Уэлш готовилась съезжать со съемной квартиры в Бирмингеме и решила вернуть депозит в размере тысячи фунтов стерлингов (около 110 тысяч рублей) целиком, не выплачивая 200 фунтов стерлингов за уборку. Поэтому женщина взялась за тряпку и моющие средства.

Уолш обнаружила на радиаторе застарелые пятна и смешала отбеливатель с уксусом, чтобы избавиться от них. Вскоре она заметила, что ватные диски, которые она использовала, начали со временем приобретать яркий оранжевый оттенок. Кроме того, от смеси шел специфический запах. «Я загуглила это на своем телефоне и поняла, что случайно создала хлор», — рассказала Уэлш журналистам.

Женщина тут же открыла балкон и унесла кошку в другую комнату. После этого, почувствовав жжение в горле, она позвонила в скорую помощь. Уэлш посоветовали прийти в больницу, чтобы ее осмотрел врач, потому что отравление хлором может быть очень опасным. Оказалось, что британка сожгла внешний слой слизистой, но никакой серьезной интоксикации не произошло.

Хотя Уэлш провела в больнице почти всю ночь из-за большой очереди и ожидания результатов рентгена и консультации токсиколога, она успела немного поспать и вовремя выехать из квартиры. При этом ей удалось свести пятна с радиатора при помощи средства для снятия лака. Хозяева целиком вернули ей депозит.

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Хлор — газ желто-зеленого цвета, с резким запахом (запах хлорной извести), в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках хлор прежде всего заполняет овраги, подвалы, первые этажи зданий, стелется по полу. Газообразный хлор и химические соединения, содержащие хлор в активной форме, опасны для здоровья человека. При вдыхании этого газа возможно острое и хроническое отравления. Основные симптомы отравления — першение в горле, кашель, слезотечение. При высоких концентрациях хлора летальный исход наступает за несколько минут.

Ранее сообщалось, что жительница США отравила партнера, чтобы получить его наследство. Она напоила мужчину антифризом, врачи не смогли спасти ему жизнь.

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      Антонина Черташ
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