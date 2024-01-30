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16:58, 30 января 2024Из жизни

Женщина угнала припаркованную у супермаркета повозку с лошадью

В США женщина угнала припаркованную у магазина конную повозку религиозной семьи

Фото: Mark Makela / Reuters

В США у семьи амишей украли конную повозку, которая была припаркована у супермаркета. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел возле супермаркета Walmart в штате Мичиган. Религиозная семья обнаружила исчезновение лошади и повозки, когда вышла из магазина с покупками. Амиши обратились в полицию. Правоохранители быстро нашли свидетеля преступления: стоявший неподалеку водитель грузовика сообщил им, что повозку угнала молодая женщина.

Поздним вечером того же дня полицейские нашли повозку и лошадь возле отеля. 31-летняя женщина, чье внешность совпадала с описанием водителя, оказалась в отеле, ее арестовали. Подозреваемая не оказывала сопротивления представителям закона. Повозку и лошадь вернули хозяевам.

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Амиши, или амманиты — консервативное религиозное движение, близкое к протестантизму. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Они живут в изолированных сообществах, не пользуются электроникой и автомобилями. Вероучение амишей основывается на определенном, достаточно буквальном и строгом, толковании Библии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вор захотел украсть одежду с манекенов и чуть не устроил пожар. Это произошло, когда мужчина попытался при помощи зажигалки избавиться от веревок, которыми крепились к манекенам вещи.

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      Антонина Черташ
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